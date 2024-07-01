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Происшествия 1 июля 2024 16:15

МЧС прокомментировало ситуацию с пожаром в заповеднике возле Раифы

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В минувшую субботу в Волжско-Камском биосферном заповеднике в Зеленодольском районе РТ произошло тление лесной подстилки и валежника. Угрозы населенному пункту не было. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожара работали силы и средства Зеленодольского лесничества и Волжско-Камского заповедника. Благодаря их слаженным действиям, пожар удалось полностью ликвидировать уже к полудню следующего дня. Силы МЧС не привлекались.

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