МЧС прокомментировало ситуацию с пожаром в заповеднике возле Раифы

В минувшую субботу в Волжско-Камском биосферном заповеднике в Зеленодольском районе РТ произошло тление лесной подстилки и валежника. Угрозы населенному пункту не было. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по РТ.

На месте пожара работали силы и средства Зеленодольского лесничества и Волжско-Камского заповедника. Благодаря их слаженным действиям, пожар удалось полностью ликвидировать уже к полудню следующего дня. Силы МЧС не привлекались.