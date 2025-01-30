МЧС призывает татарстанских рыбаков воздержаться от выхода на лед в период оттепели

Ситуация на водных объектах Татарстана крайне напряженная из-за продолжительных плюсовых температур и дождя. Лед подвергается разрушению, его структура ослабевает, что делает выход на него очень опасным, особенно для рыболовов. Об этом сообщает заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Талая вода, которая имеется на льду, скрывает от человека, есть ли под ней вообще лед. При выходе на лед необходимо использовать специальный лом – пешню.

Специалисты советуют рыбачить в проверенных местах и не ходить на лед в одиночку. От прогулок на лыжах и снегоходах стоит отказаться, так как это крайне опасно.

«Толщина льда зависит от погодных условий. Сейчас в верховьях рек наблюдаются промоины, особенно в местах крутых поворотов рек. На внутренних водоемах лед от 20 до 25 см. Это озера и пруды. Такой же толщины он и в заливах, но уже теряет свою прочность и структуру», – отметил Юрий Венедиктов.

Безопасным для перехода является лед зеленоватого оттенка и толщиной не менее 7 см.

Выход на лед толщиной меньше 7 см повлечет за собой административную ответственность. Во всех муниципалитетах сформированы мобильные патрульные группы, имеющие право привлекать нарушителей к ответственности по этой статье. По данным ведомства, с начала ледостава за нарушения 25 человек были привлечены к административной ответственности.