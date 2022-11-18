МЧС призывает татарстанцев быть осторожнее в субботние метель и гололедицу

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и завтра днем, 19 ноября, в Татарстане местами ожидаются мокрый снег, метель с сильным ветром, снежные заносы и гололедица на дорогах. По этому поводу в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают об основных мерах безопасности в непогоду.

Во время сильной метели не выходите из дома, особенно в одиночку. Потерявшись вне населенного пункта, зайдите в первый попавшийся дом и постарайтесь переждать непогоду внутри. Если после метели вы не можете выбраться из здания из-за снежных заносов, сначала попытайтесь понять, сможете ли вы справиться с этой ситуацией сами. Если нет, то обратитесь в управление по делам ГО и ЧС или в местную администрацию.

Перед дальней поездкой водители должны проверить техсостояние своего авто и собрать аварийный компект: зарядка для телефона, еда, теплая одежда, небольшая лопата, фонарь и другое.

При сильном ветре останьтесь дома, плотно закрыв двери и окна. Если вы все же выбрались на улицу – держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Не оставляйте свое авто около крупных деревьев.

Во время гололедицы на дороге увеличьте дистанцию между машинами, тормозите плавно. По возможности откажитесь от дальних поездок. Пешеходы должны переходить дорогу только по зебре, убедившись, что все автомобили вас пропускают. Не перебегайте дорогу перед машинами. В случае любой беды звоните на единый номер вызова экстренных служб.