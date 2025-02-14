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Происшествия 14 февраля 2025 12:04

МЧС предупреждает татарстанцев о сильной метели в ближайшие сутки

МЧС предупреждает татарстанцев о сильной метели в ближайшие сутки

В Татарстане утром и днем 15 февраля прогнозируется метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров, сильный ветер порывами до 15 м/с. На дорогах возможно образование снежных заносов.

В связи с этим МЧС Татарстана рекомендует жителям республики быть крайне осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 112.

#метель в татарстане #МЧС
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