Общество 10 мая 2026 12:24

МЧС предупреждает о мерах безопасности при ожидающемся сильном ветре в РТ

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

МЧС опубликовало предупреждение жителям Татарстана о соблюдении мер безопасности в связи с сильным ветром, ожидающимся в республике. Днем 11 мая на территории РТ ожидается сильный ветер порывами 15-17 м/с .

МЧС рекомендует: не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач; проявить осторожность при передвижении по улицам и дорогам.

«Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.

#сильный ветер #мчс предупреждает #непогода в татарстане
