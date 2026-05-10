МЧС предупреждает о мерах безопасности при ожидающемся сильном ветре в РТ
МЧС опубликовало предупреждение жителям Татарстана о соблюдении мер безопасности в связи с сильным ветром, ожидающимся в республике. Днем 11 мая на территории РТ ожидается сильный ветер порывами 15-17 м/с .
МЧС рекомендует: не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач; проявить осторожность при передвижении по улицам и дорогам.
«Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.