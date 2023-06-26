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МЧС предупреждает, что на поверхности Волги в Казани появилась 30-метровая труба
Судовладельцев просят соблюдать особую осторожность на реке Волга, поскольку в районе Нового Победилово на поверхности воды появилось опасное препятствие, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сегодня днем поступила информация о том, что в районе улицы Магистральной казанского поселка Новое Победилово на поверхности воды появилась 30-метровая труба, которая ограничивает габариты пути.
ГУ МЧС России по РТ рекомендует судоводителям быть внимательными и соблюдать особые правила движения в районе препятствия. Особую опасность труба представляет для судов маломерных, которые движутся на больших скоростях.
В данный момент опасный участок огражден навигационными знаками.
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