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МЧС предупредило жителей Татарстана о проверке систем оповещения с запуском сирен
4 октября в Республике Татарстан пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
Отмечается, что специалисты проведут проверку региональной, местной и локальных систем оповещения, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС на территории Татарстана. Соответствующее Распоряжение подписал замруководителя гражданской обороны РТ – Премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Кроме того, МЧС Татарстана разослало жителям республики СМС-сообщения с предупреждением о том, что 4 октября в республике будет проводиться проверка оповещения граждан с запуском звуковых сирен.
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