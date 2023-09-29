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Происшествия 29 сентября 2023 11:45

МЧС предупредило жителей Татарстана о проверке систем оповещения с запуском сирен

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4 октября в Республике Татарстан пройдет проверка системы оповещения населения. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по РТ.

Отмечается, что специалисты проведут проверку региональной, местной и локальных систем оповещения, в том числе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС на территории Татарстана. Соответствующее Распоряжение подписал замруководителя гражданской обороны РТ – Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Кроме того, МЧС Татарстана разослало жителям республики СМС-сообщения с предупреждением о том, что 4 октября в республике будет проводиться проверка оповещения граждан с запуском звуковых сирен.

#МЧС
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