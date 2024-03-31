МЧС предупредило татарстанцев об опасности тонкого льда

Лед на водоемах Татарстана стремительно теряет свою прочность и толщину. На реках с быстрым течением или в тех местах, где есть сброс теплых сточных вод, становится все больше и больше опасных мест с промоинами, полыньями и непрочным льдом, особенно на русле и у берегов, предупреждают в ГУ МЧС России по РТ.

Фото: МЧС Татарстана

«Уже прекратились ночные заморозки, и в этой связи уровень воды в реках поднимается. А это может привести в первую очередь к отрыву льдин от берега. В ходе мониторинга ледовой обстановки на реке Волге было выявлено несколько опасных мест, на которых толщина льда составляет от 15 до 20 см» – отметил руководитель Казанского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Денис Мокеев.

В заверешение он призвал любителей подледной рыбалки не забывать о том, что лед сейчас становится рыхлым и менее крепким, соответственно, возрастает вероятность провалиться по лед.

Фото: МЧС Татарстана

Стаж Рината Мухутдинова на зимней рыбалке – более 50 лет. Он ни разу не проваливался под лед, потому что вовремя открывал и закрывал сезон. В первую очередь из-за опасности весеннего рыхлого льда.

«Он без предварительных, как говорится, явлений сразу – шух! И ушел. Твердый лед еще прогнется, а этот – сразу провалится», – говорит бывалый рыбак.