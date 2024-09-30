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Происшествия 30 сентября 2024 10:55

МЧС предупредило татарстанцев о проверке систем оповещения по всей стране

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О масштабной проверке систем оповещения, которая пройдет 2 октября, предупредила татарстанцев Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ровно на минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». С его помощью проверят работу муниципальных и региональных систем оповещения по всей России.

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