МЧС предупредило татарстанцев о проверке систем оповещения по всей стране

О масштабной проверке систем оповещения, которая пройдет 2 октября, предупредила татарстанцев Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Ровно на минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Так подается сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». С его помощью проверят работу муниципальных и региональных систем оповещения по всей России.