МЧС предупредило татарстанцев о мерах безопасности во время сильного ветра

Завтра, 8 октября, на территории Татарстана и в Казани ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду, а также сильные дожди. В связи с этим ГУ МЧС России по РТ напоминает гражданам о мерах безопасности.

Так, при усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий и находиться в помещениях, не оставлять детей без присмотра.

Если вы находитесь на улице, следует укрыться от сильного ветра в переходах или подъездах. Не стоит прятаться от ветра у стен домов, у остановок общественного транспорта, недостроенных зданий, а также следует держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередачи.

Избегайте во время сильного ветра крупных деревьев, не паркуйте рядом с ними автомобили.