МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в ближайшие сутки в Татарстане

Фото: «Татар-информ»

Гроза и сильный ветер ожидаются в Татарстане в ближайшие сутки. Информация появилась в официальном приложении МЧС.

«Грозы с кратковременными усилениями ветра 15-17 м/с, во второй половине дня и вечером 17, грозы ночью и днем, сильный ветер порывами 15-20 м/с, локально град местами ожидаются на территории Республики Татарстан и в городе Казани 18 августа 2025 года», – говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС Татарстана опубликовало рекомендации.

Во время грозы необходимо ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Важно не оставлять без присмотра детей. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

Все окна домов нужно плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.