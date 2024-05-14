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МЧС предупредили татарстанцев о мерах безопасности в грядущие заморозки
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В ночь и утро 15 мая 2024 года в Республике Татарстан прогнозируются заморозки, температура воздуха и на почве может опуститься до -2..-7°. В Казани температура воздуха ожидается на уровне -2..-4°.
МЧС России по Республике Татарстан напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электрических приборов:
- Используйте только исправные электроприборы с надежной изоляцией проводов.
- Откажитесь от использования самодельных устройств и предохранителей; приобретайте только заводские изделия.
- При покупке нового оборудования обратите внимание на наличие сертификата и тщательно изучите инструкцию перед использованием.
- Не устанавливайте электроприборы рядом с легковоспламеняющимися материалами.
- Не оставляйте включенные в сеть приборы без присмотра на длительное время.
- Избегайте подключения нескольких приборов к одной розетке с помощью переходников.
- В случае перегрева электроприбора или его вилки, немедленно отключите устройство от сети.
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