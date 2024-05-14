МЧС предупредили татарстанцев о мерах безопасности в грядущие заморозки

В ночь и утро 15 мая 2024 года в Республике Татарстан прогнозируются заморозки, температура воздуха и на почве может опуститься до -2..-7°. В Казани температура воздуха ожидается на уровне -2..-4°.

МЧС России по Республике Татарстан напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электрических приборов: