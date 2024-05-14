news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 14 мая 2024 18:09

МЧС предупредили татарстанцев о мерах безопасности в грядущие заморозки

Скопировать ссылку

В ночь и утро 15 мая 2024 года в Республике Татарстан прогнозируются заморозки, температура воздуха и на почве может опуститься до -2..-7°. В Казани температура воздуха ожидается на уровне -2..-4°.

МЧС России по Республике Татарстан напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании электрических приборов:

  • Используйте только исправные электроприборы с надежной изоляцией проводов.
  • Откажитесь от использования самодельных устройств и предохранителей; приобретайте только заводские изделия.
  • При покупке нового оборудования обратите внимание на наличие сертификата и тщательно изучите инструкцию перед использованием.
  • Не устанавливайте электроприборы рядом с легковоспламеняющимися материалами.
  • Не оставляйте включенные в сеть приборы без присмотра на длительное время.
  • Избегайте подключения нескольких приборов к одной розетке с помощью переходников.
  • В случае перегрева электроприбора или его вилки, немедленно отключите устройство от сети.
#заморозки
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2