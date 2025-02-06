МЧС предложило проиндексировать размеры финансовой помощи россиянам, пострадавшим от ЧС

МЧС России подготовлены проекты постановлений Правительства России об индексации в этом году размеров единовременной материальной и финансовой помощи россиянам в связи с утратой ими имущества первой необходимости и выплачиваемых единовременных пособий.

Так, единовременная материальная помощь составила 15 тысяч рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости – 75 тысяч, при полной утрате – 150 тысяч.

Выплаты родственникам погибших – 1,5 млн рублей. За вред здоровью – от 300 до 600 тысяч в зависимости от тяжести. В этом году предлагается проиндексировать размеры этих выплат на 9,5% с учетом уровня инфляции. Об этом рассказал глава МЧС России Александр Куренков.

В случае положительного решения новые выплаты будут начисляться уже с 1 апреля этого года. Индексацию планируется проводить ежегодно.