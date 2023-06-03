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В Казани МЧС участвуют в спасении кота, который застрял в открытом окне
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Сегодня в социальных сетях был опубликован ролик, на котором очевидцы запечатлели кота, застрявшего в приоткрытом окне дома на улице Липатова в Казани.
Автор ролика сообщил, что хозяев квартиры на пятом этаже нет на месте и животному некому помочь.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, дверь в квартиру спасателям вскрыть не разрешили, но через управляющую компанию им удалось связаться с хозяевами квартиры. Они незамедлительно отправились домой, чтобы помочь животному.
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