В Казани МЧС участвуют в спасении кота, который застрял в открытом окне

Сегодня в социальных сетях был опубликован ролик, на котором очевидцы запечатлели кота, застрявшего в приоткрытом окне дома на улице Липатова в Казани.

Автор ролика сообщил, что хозяев квартиры на пятом этаже нет на месте и животному некому помочь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, дверь в квартиру спасателям вскрыть не разрешили, но через управляющую компанию им удалось связаться с хозяевами квартиры. Они незамедлительно отправились домой, чтобы помочь животному.