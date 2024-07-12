МЧС подтвердило падение самолета в Подмосковье, все три человека на борту погибли. Информация появилась в телеграм-канале ведомства.

«Борт упал в лесном массиве. В самолете находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет», – указали в МЧС России.

В свою очередь в Росавиации заявили, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.