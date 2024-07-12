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МЧС подтвердило падение самолета в Подмосковье, все три человека на борту погибли
МЧС подтвердило падение самолета в Подмосковье, все три человека на борту погибли. Информация появилась в телеграм-канале ведомства.
«Борт упал в лесном массиве. В самолете находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет», – указали в МЧС России.
В свою очередь в Росавиации заявили, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.
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