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Происшествия 12 июля 2024 16:12

МЧС подтвердило падение самолета в Подмосковье, все три человека на борту погибли

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МЧС подтвердило падение самолета в Подмосковье, все три человека на борту погибли. Информация появилась в телеграм-канале ведомства.

«Борт упал в лесном массиве. В самолете находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет», – указали в МЧС России.

В свою очередь в Росавиации заявили, что расследованием катастрофы займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации.

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