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МЧС напомнило татарстанцам об опасности осеннего периода для водителей маломерных судов
В Татарстане начинается сезон повышенного риска происшествий с участием маломерных судов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила временно исполняющая обязанности заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.
«В осенний период увеличиваются риски происшествий с маломерными судами. На это влияет несколько факторов: природные риски вроде ветра и холодной воды, а также то, что судоводители чаще выходят на рыбалку», – сообщила представитель ведомства.
Сейчас температура воды в водоемах республики достигает 17 градусов, что увеличивает риск гибели из-за переохлаждения для тех, кто случайно упал за борт.
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