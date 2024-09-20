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Происшествия 20 сентября 2024 10:01

МЧС напомнило татарстанцам об опасности осеннего периода для водителей маломерных судов

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В Татарстане начинается сезон повышенного риска происшествий с участием маломерных судов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» напомнила временно исполняющая обязанности заместителя руководителя ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«В осенний период увеличиваются риски происшествий с маломерными судами. На это влияет несколько факторов: природные риски вроде ветра и холодной воды, а также то, что судоводители чаще выходят на рыбалку», – сообщила представитель ведомства.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сейчас температура воды в водоемах республики достигает 17 градусов, что увеличивает риск гибели из-за переохлаждения для тех, кто случайно упал за борт.

#маломерные суда #МЧС #осень
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