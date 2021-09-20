МЧС открыло горячую линию после стрельбы в пермском университете

В Пермском крае сотрудники МЧС начали принимать звонки по горячей линии после инцидента со стрельбой в государственном научно-исследовательском университете, сообщило ведомство в своем Telegram.

«На базе Главного управления МЧС России по Пермскому краю открыта горячая линия +7(342) 258-40-02», – говорится в сообщении.

20 сентября 18-летний молодой человек открыл огонь на территории государственного национально-исследовательского университета в Перми. Работники правоохранительных органов задержали стрелка.

По данным следственного комитета, в результате инцидента погибло 8 человек, о чем сообщало ИА «Татар-информ».