МЧС открыло горячую линию после стрельбы в пермском университете
В Пермском крае сотрудники МЧС начали принимать звонки по горячей линии после инцидента со стрельбой в государственном научно-исследовательском университете, сообщило ведомство в своем Telegram.
«На базе Главного управления МЧС России по Пермскому краю открыта горячая линия +7(342) 258-40-02», – говорится в сообщении.
20 сентября 18-летний молодой человек открыл огонь на территории государственного национально-исследовательского университета в Перми. Работники правоохранительных органов задержали стрелка.
По данным следственного комитета, в результате инцидента погибло 8 человек, о чем сообщало ИА «Татар-информ».