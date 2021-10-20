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Ру Тат
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20 октября 2021  13:28
Павел Климчак

МЧС опровергло информацию о пожаре на Казаньоргсинтезе

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Сообщение о возгорании факелов на территории завода «Казаньоргсинтез» поступило сегодня по номеру вызова пожарной охраны 101. На место выехала оперативная группа огнеборцев, однако по прибытию они установили, что пожара нет.

На месте проводится стравливание газа, технологический процесс не нарушен, никакой угрозы для окружающей среды и населения города нет. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По информации ПАО «Казаньоргсинтез», была приостановлена работа одного цеха на заводе этилена из-за нехватки сырья. Из-за этого наблюдается интенсивное горение факелов.

В момент запуска производства на факелах «Казаньоргсинтеза» горят этано-этиленовая и пропиленовые фракции. В процессе горения выделяются преимущественно водяной пар и углекислый газ. Угрозы для окружающей среды нет.

#казаньоргсинтез #МЧС
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