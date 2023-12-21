МЧС опровергло информацию о невыплате сотрудникам премий перед Новым годом

В ГУ МЧС России по РТ опровергли информацию о невыплате сотрудникам премий перед Новым годом.

Ранее в мессенджерах появилась информация о том, что в Татарстане депремировали сотрудников МЧС. В свою очередь в ведомстве «Татар-информу» рассказали, что в декабре премии выплачены всему личному составу.

«Информация о каких-либо поощрениях сотрудников МЧС России от правительства республики не соответствует действительности», – дополнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.