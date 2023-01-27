МЧС опровергли информацию о пожаре в казанском ЖК «Манхэттен»

МЧС опровергли информацию о том, что казанский ЖК «Манхеттен» загорелся. Об этом «Татар-информ» узнал от пресс-службы ГУ МЧС России по РТ.

«В ряде телеграм-каналов появилась информация о якобы пожаре в здании. Никаких сообщений в пожарную охрану не поступало», – рассказали в министерстве.

На место были направлены пожарные подразделения, здания ЖК были проверены.

«Вызов оказался ложным, информация не подтвердилась», – сообщили в ведомстве.