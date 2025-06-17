МЧС объявило режим «Беспилотная опасность» в Татарстане

В Татарстане в 16:03 МЧС вновь объявило угрозу атаки БПЛА.

Напомним, что рано утром на территории Татарстана ввели режим «беспилотная опасность». Соответствующее сообщение пришло в 03:26 от МЧС России.

«Татар-информ» рассказывал, что в связи с режимом «беспилотная опасность» введены временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что неудобства временные, необходимые для обеспечения безопасности.