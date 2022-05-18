МЧС обеспечит безопасность на праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

Силы и средства ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ обеспечат безопасность на праздничных мероприятиях в честь 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией с 19 по 21 мая. Всего будет привлечено 360 сотрудников ведомств и 100 единиц техники.

Указом Президента Татарстана создан Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению празднования. От ГУ МЧС России по РТ в состав комитета включен начальник министерства генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин.

В дни празднования казанские подразделения ГУ МЧС России по РТ, а также пожарно-спасательные подразделения из состава Казанского, Лаишевского и Спасского пожарно-спасательных гарнизонов будут работать в усиленном режиме. В Болгаре будет дежурить вертолет Ми-8 МТВ-1 с водосливным устройством и подвижный пункт управления. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.