МЧС об итогах купального сезона в Татарстане: «Родители, учите детей плавать»

С приближением осени наблюдается сокращение светового дня и снижение температуры воздуха. За день вода в водоемах не успевает достаточно прогреться, ее средняя температура составляет около 17-18 градусов. При таких условиях купание становится опасным для людей без предварительной подготовки или закалки. Купальный сезон в Татарстане официально завершен, в связи с чем сотрудники ГУ МЧС России по РТ подвели итоги.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«За купальный сезон в Татарстане были спасены 12 человек, включая троих детей. Погибло 43 человека, причем из 43 случаев гибели на воде, 28 произошли из-за купания в необорудованном месте» – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Регина Гаязова.

В этом сезоне зафиксировано снижение количества происшествий на воде на 19,1% и уменьшение количества смертей на 10,6% по сравнению с прошлым годом. Всего в Татарстане за прошедший сезон произошло 72 происшествия на воде, в которых погибли 59 человек.

«Начиная с 1 сентября работа спасателей на специализированных постах в зонах пляжного отдыха завершена, пляжи закрыты», – добавила Регина Гаязова.

По данным республиканского главка, основной причиной трагедий на воде стало купание в необорудованных местах. В этом году 28 человек, включая двоих детей, погибли именно по этой причине. Удалось спасти лишь одного взрослого и одного ребенка.

Еще одной причиной большого количества трагедий является падение в воду по состоянию здоровья или в состоянии алкогольного опьянения. Именно эта причина стала причиной смерти 27 человек, включая троих детей. Предположительно, это стало причиной и гибели подростка, которого обнаружили вчера в Казанке на глубине четырех метров.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Из-за падения с лодки в Татарстане погибли два человека, еще один погиб, пытаясь догнать уплывшую лодку. 15 человек, упавших с водного транспорта, были спасены. Кроме того, спасенными оказались трое человек, провалившихся под лед, и пятеро тех, кто застрял на нем.

Всего в этом году погибло 59 человек, было спасено 25. Если рассматривать только купальный сезон, то количество жертв достигает 43, а спасенных – 12. Происшествия на воде зафиксированы в 22-х муниципальных образованиях республики.

В Татарстане сотрудники МЧС систематически проводят профилактические мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности на воде и вблизи водных объектов. Согласно статистическим данным, эти меры оказываются эффективными. МЧС предупреждает, нахождение детей одних у воды – огромный риск.

«Родители должны поставить перед собой цель – научить ребенка навыкам плавания, умению держаться на воде. Не отпускать ребенка к водоемам одних со сверстниками, всегда только в сопровождении взрослых, умеющих плавать», – рассказала Регина Гаязова.

Представитель ведомства также рассказала, что в этом году в республике увеличилось количество мест для пляжного отдыха. Их стало 66, тогда как в прошлом году было всего 34 пляжа. В текущем году функционировало 60 пляжей. Среди них 50 городских пляжей, 7 на территориях баз отдыха, один на территории санатория и два на территории детских оздоровительных лагерей.

«Новые пляжи были открыты в 10 муниципальных образованиях: в Зеленодольском, Лаишевском, Спасском, Сабинском, Мамадышском, Камско-Устьинском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Муслюмовском районах и в Набережных Челнах. Также была проведена реконструкция пляжей в Чистопольском, Мамадышском, Елабужском, Бугульминском районах», – поделилась Регина Гаязова.