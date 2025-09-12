МЧС об итогах купального сезона в РТ: Большинство утонувших купались в запрещенных местах

Регина Гаязова

Фото: «Татар-информ»

Температура воздуха и воды в Татарстане постепенно снижается. Сейчас вода в водоемах республики прогрелась лишь до 14 градусов, следовательно, купальный сезон в Татарстане официально завершен. Начинают активно выходить на воду владельцы маломерных судов и рыболовы. Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» представители ГУ МЧС России по республике подвели итоги прошедшего купального сезона и сообщили о новых изменениях в законодательстве, касающихся владельцев маломерных судов.

«В этом году на водных объектах Татарстана произошло 76 происшествий. В результате погиб 61 человек, в том числе пятеро детей. Спасти удалось 37 человек, в том числе четверых детей», – рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.

Большинство несчастных случаев, закончившихся гибелью людей, произошли из-за купания в местах, не предназначенных для этого. По этой причине погибли 25 взрослых и четыре ребенка. Кроме того, 18 человек погибли в результате падения в воду по причине опьянения или состояния здоровья.

Фото: © «Татар-информ»

«В этом году в Татарстане было задекларировано всего 65 пляжей, включая шесть новых. Работали всего 57 из них. Новые пляжи были открыты в шести муниципальных образованиях: в Елабужском, Альметьевском, Буинском, Камско-Устьинском, Спасском районах и в Набережных Челнах. Все 57 пляжей и 115 необорудованных мест массового отдыха включены были в маршруты патрулирований сводных мобильных патрульных групп, созданных во всех 45 муниципальных образованиях республики», – поделилась Регина Гаязова.

Она подчеркнула, что осенью, в период межсезонья, увеличиваются риски происшествий с маломерными судами. Это связано как с увеличением числа выходов судовладельцев на воду для рыбалки, так и с ухудшением природных условий. Холодная вода, ветер и волны существенно повышают опасность даже обычной прогулки на катере.

«В этом году законодательно был установлен период навигации для маломерных судов, который длится с 25 апреля по 1 ноября. Происшествия с маломерными судами фиксируются ежегодно. Для примера: в прошлом году основное количество происшествий с участием маломерных судов произошло именно в межсезонье», – отметила спикер.

Регина Гаязова Фото: © «Татар-информ»

Регина Гаязова также рассказала об изменениях в законодательстве. С 1 сентября 2025 года владельцам маломерных судов, освобожденных от регистрации, обязательно иметь при себе удостоверение личности — паспорт гражданина РФ, военный билет или заграничный паспорт. Использование водительского удостоверения или электронного документа, доступного через портал «Госуслуги», недопустимо.

Напомним, что к маломерным судам, не подлежащим регистрации, относятся лодки до 200 килограммов включительно, спортивные парусники и плавсредства с двигателем менее 8 киловатт мощности.

«В случае управления маломерными судами, подлежащими государственной регистрации в реестре маломерных судов, судоводитель обязан иметь при себе удостоверение на право управления судном и судовой билет. В случае управления маломерными судами, не подлежащими государственной регистрации в реестре маломерных судов, – документ, удостоверяющий личность лица, управляющего маломерным судном. Закон вступил в силу 1 сентября этого года», – напомнила Регина Гаязова.

Кроме того, в соответствии законом, вступившим в силу 1 сентября, все маломерные суда подлежат регистрации в государственной инспекции вне зависимости от целей его использования. Раньше регистрации в государственной инспекции подлежали только плавательные средства, которые собирались использовать в коммерческих целях.

«Таким образом, закон исключает деление маломерных судов на коммерческие и некоммерческие. Для владельцев коммерческих судов предоставлен переходный период (5 лет), в течение которого они должны регистрировать свои маломерные суда в реестре маломерных судов», – добавила Регина Гаязова.