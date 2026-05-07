Общество 7 мая 2026 12:24

МЧС напомнило жителям РТ о мерах безопасности во время сильного ветра и града

МЧС напоминает жителям Татарстана о мерах безопасности в связи с предстоящей непогодой. Так, 8 мая в РТ и в Казани днем ожидаются гроза, кратковременные усиления ветра 15-20 м/с, локально возможен град.

В связи с этим МЧС рекомендует не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

«Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Телефон экстренных служб 112», – говорится в сообщении.

