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МЧС напомнило татарстанцам в преддверии выходных о правилах безопасности во время отдыха
Важно всегда помнить о мерах предосторожности, чтобы обеспечить безопасность себе и окружающим, особенно во время отдыха на природе и участия в общественных событиях. Не забывайте следить за детьми; их безопасность должна быть на первом месте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
При посещении водоёмов будьте внимательны: во время паводка берега могут оказаться неустойчивыми, и даже небольшое давление может вызвать их обрушение, что чревато серьёзными последствиями.
Воздержитесь от разведения костров и сжигания отходов в лесу. В период повышенной пожароопасности за такие действия предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей. Оставленные после пикника спички, сигареты или стеклянные бутылки могут стать причиной пожара.
Не курите в закрытых помещениях и не используйте повреждённую электропроводку, чтобы избежать возгорания.
Убедитесь, что на вашем участке есть запас воды для тушения огня, например, бочка с водой. Лучше всего, если у вас также будет огнетушитель и сигнализация, чтобы в случае возгорания вы могли немедленно принять меры.
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