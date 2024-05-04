МЧС напомнило татарстанцам в преддверии выходных о правилах безопасности во время отдыха

Важно всегда помнить о мерах предосторожности, чтобы обеспечить безопасность себе и окружающим, особенно во время отдыха на природе и участия в общественных событиях. Не забывайте следить за детьми; их безопасность должна быть на первом месте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

При посещении водоёмов будьте внимательны: во время паводка берега могут оказаться неустойчивыми, и даже небольшое давление может вызвать их обрушение, что чревато серьёзными последствиями.

Воздержитесь от разведения костров и сжигания отходов в лесу. В период повышенной пожароопасности за такие действия предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей. Оставленные после пикника спички, сигареты или стеклянные бутылки могут стать причиной пожара.

Не курите в закрытых помещениях и не используйте повреждённую электропроводку, чтобы избежать возгорания.

Убедитесь, что на вашем участке есть запас воды для тушения огня, например, бочка с водой. Лучше всего, если у вас также будет огнетушитель и сигнализация, чтобы в случае возгорания вы могли немедленно принять меры.