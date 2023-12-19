МЧС напомнило татарстанцам об осторожности в предстоящие снегопады, метель и гололед

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МЧС напоминает жителям республики, что необходимо соблюдать осторожность в предстоящую непогоду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Так, по прогнозу УГМС РТ завтра в Татарстане и в Казани ожидаются сильные снегопады, мокрый снег, а также метели с ухудшением видимости до 1000 метров, гололед и туман.

Дороги станут скользкими, образуются снежные заносы, а порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.