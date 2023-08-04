МЧС напомнило татарстанцам об осторожности в предстоящие грозы, туман и сильный ветер

Завтра, 5 августа, на территории Татарстана ночью и утром ожидается туман, а днем и вечером – грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду, сообщили в прессс-службе ГУ МЧС России по РТ.

При сильном ветре в министерстве рекомендовали постараться не выходить из зданий и не оставлять детей без присмотра. Если ветер застал вас на улице, следует укрыться в переходах или подъездах, но не у стен домов или остановок. Следует также сторониться рекламных щитов, дорожных знаков, крупных деревьев и ни в коем случае не стоять под линией электропередачи.

При грозе, если вы находитесь на велосипеде, мотоцикле или средстве индивидуальной мобильности, следует остановиться и переждать грозу на расстоянии около 30 метров от транспорта. Не стоит оставаться на открытой местности, важно, чтобы рядом не было водоемов.

Туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. Водителям следует отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений, избегать резких торможений. Пешеходам же рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода.