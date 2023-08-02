МЧС напомнило татарстанцам об осторожности в предстоящие грозу и сильный ветер

Сегодня в течение дня и завтра, 3 августа, на территории Татарстана ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 20 м/с. ГУ МЧС России по РТ напоминает жителям о мерах безопасности в предстоящую непогоду.

Если усилится ветер, рекомендуется ограничить выход из домов и не оставлять без присмотра детей. А если вы находитесь на улице, следует спрятаться в подземных переходах или подъездах.

Не следует скрываться от ветра у стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Тоже самое относится к остановкам и недостроенным зданиям. Необходимо держаться на расстоянии от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи.

Кроме того, нельзя находиться у крупных деревьев и парковать рядом с ними машины – сорванные ветром сучья могут быть очень опасны. Смертельно опасно стоять под линией электропередачи и тем более подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если вас застигла гроза, будучи на велосипеде или мотоцикле, обязательно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.