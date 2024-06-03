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МЧС напомнило татарстанцам о том, почему категорически нельзя поджигать тополиный пух
МЧС России предупреждает о высокой пожарной опасности, связанной с тополиным пухом, и напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности. Температура горения тополиного пуха может достигать 800 градусов, что создает серьезную угрозу возникновения и быстрого распространения пожаров.
Во избежание возгораний МЧС рекомендует:
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При проведении сварочных работ убедиться в отсутствии скоплений тополиного пуха вблизи места работы.
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Не поджигать тополиный пух и не выбрасывать окурки, особенно в местах его скопления.
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Очищать территорию от скоплений пуха и, по возможности, проливать их водой для предотвращения возгорания.
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В случае возникновения пожара немедленно сообщить в экстренные службы по номерам 101 или 112.
Следует помнить, что огонь может легко перекинуться на близлежащие дома, автомобили и лесные массивы, причиняя значительный ущерб и создавая угрозу для жизни и здоровья людей.
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