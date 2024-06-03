МЧС напомнило татарстанцам о том, почему категорически нельзя поджигать тополиный пух

МЧС России предупреждает о высокой пожарной опасности, связанной с тополиным пухом, и напоминает о необходимости соблюдения мер предосторожности. Температура горения тополиного пуха может достигать 800 градусов, что создает серьезную угрозу возникновения и быстрого распространения пожаров.

Во избежание возгораний МЧС рекомендует:

При проведении сварочных работ убедиться в отсутствии скоплений тополиного пуха вблизи места работы. Не поджигать тополиный пух и не выбрасывать окурки, особенно в местах его скопления. Очищать территорию от скоплений пуха и, по возможности, проливать их водой для предотвращения возгорания. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в экстренные службы по номерам 101 или 112.

Следует помнить, что огонь может легко перекинуться на близлежащие дома, автомобили и лесные массивы, причиняя значительный ущерб и создавая угрозу для жизни и здоровья людей.