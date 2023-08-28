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МЧС напомнило татарстанцам о правилах безопасности во время сильного ветра
Сегодня вечером, завтра днем и ночью в Татарстане местами ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду. В связи с этим ГУ МЧС России по РТ просит жителей республики придерживаться правил безопасности.
Так, рекомендуется не выходить из зданий без острой необходимости, стараться переждать непогоду в помещении. Также важно не оставлять без присмотра детей.
Если сильный ветер застанет вас на улице, рекомендуется укрыться в подъезде или в подземном переходе. Стоит держаться подальше от стен домов, поскольку с крыши может сорвать шифер или другие кровельные материалы. То же самое относится к остановкам, рекламным щитам, дорожным знакам и линиям электропередачи.
Не находитесь рядом с крупными деревьями и не паркуйте возле них машины. При сильном ветре могут быть опасны выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей.
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