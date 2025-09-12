news_header_top
Общество 12 сентября 2025 12:13

МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности во время заморозков

В предстоящие выходные, 13 и 14 сентября, на территории республики местами вероятны заморозки в воздухе и на почве. Температура может опускаться до -2°C, в некоторых районах Казани – до -1°C. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В связи с этим МЧС Татарстана рекомендует предпринять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур. Будьте очень осторожны при передвижении по улицам и дорогам.

Недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию. Нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления.

#МЧС #заморозки
