МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности во время заморозков

В предстоящие выходные, 13 и 14 сентября, на территории республики местами вероятны заморозки в воздухе и на почве. Температура может опускаться до -2°C, в некоторых районах Казани – до -1°C. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

В связи с этим МЧС Татарстана рекомендует предпринять меры по защите садовых и сельскохозяйственных культур. Будьте очень осторожны при передвижении по улицам и дорогам.

Недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода которых имеют поврежденную изоляцию. Нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они должны быть только заводского изготовления.