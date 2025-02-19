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Происшествия 19 февраля 2025 14:00

МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности во время морозов

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории Татарстана ожидается понижение температуры воздуха до -25 градусов, в отдельных районах туман.

В ГУ МЧС России по РТ отметили, что в холода увеличивается риск пожаров, связанных с нарушением правил эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также использования и хранения газовых баллонов.

Сотрудники ведомства призывают не использовать неисправную печь с трещинами в стенах и дымоходах, устанавливать обогреватели вдалеке от мебели, не включать в одну розетку сразу несколько приборов, не оставлять включенные приборы без внимания или под присмотром детей.

#МЧС #морозы в татарстане
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