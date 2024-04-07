МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в туман и гололед

По прогнозу синоптиков, ночью и утром 8 апреля в Татарстане ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду и рекомендует водителям в условиях плохой видимости отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.

В случае необходимости необходимо звонить по телефону «112».