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Происшествия 7 апреля 2024 12:36

МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в туман и гололед

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По прогнозу синоптиков, ночью и утром 8 апреля в Татарстане ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду и рекомендует водителям в условиях плохой видимости отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.

В случае необходимости необходимо звонить по телефону «112».

#гололед #туман в рт
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