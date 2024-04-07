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МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в туман и гололед
По прогнозу синоптиков, ночью и утром 8 апреля в Татарстане ожидаются туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы.
ГУ МЧС России по Республике Татарстан напоминает о мерах безопасности в непогоду и рекомендует водителям в условиях плохой видимости отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.
Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно.
В случае необходимости необходимо звонить по телефону «112».
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