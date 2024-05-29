МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности в грядущие грозы и сильный ветер

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» объявилопредупреждение о надвигающемся комплексе неблагоприятных метеорологических явлений.

Сегодня, 29 мая 2024 года, в промежуток времени с 15:00 до 22:00 в северных и восточных районах Республики Татарстан ожидается прохождение активного атмосферного фронта. В этих регионах прогнозируются грозы, сильные ливневые дожди, град, а также шквалистое усиление ветра со скоростью 15-20 м/с, локально достигающего 24 м/с.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует принять следующие меры предосторожности:

Владельцам маломерных судов из-за плохой видимости и осложненной обстановки на воде следует воздержаться от выхода на плавсредствах без особой необходимости. Всегда нужно учитывать погодные условия, иметь при себе спасательные средства, исправные средства связи и навигации, а также не рыбачить в одиночку.

Водителям автотранспорта рекомендуется избегать поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости. На дорогах следует быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом условий. Важно избегать резких маневров, торможений и строго следовать предписаниям дорожных знаков и указаниям сотрудников ГИБДД.

Жителям республики в период усиления ветра необходимо убрать незакрепленные предметы с балконов и дворов и плотно закрыть окна. Рекомендуется держаться подальше от карнизов, рекламных конструкций, ветхих деревьев и временных навесов. Чтобы избежать травм от порывов ветра, следует спрятаться в подъезд или подвал здания.