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МЧС напомнило татарстанцам, как следует вести себя при атаке БПЛА
Опубликована памятка о том, какие действия гражданам следует предпринимать в случае атаки БПЛА. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
В ней указано, что если в момент атаки вы находитесь в здании, следует по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, при этом не используя лифт.
Находясь в квартире, надлежит найти место без окон между несущих стен. Как правило – это ванная комната. Нужно сесть на пол и держаться подальше от окон.
Если вы находитесь на улице, нужно поискать укрытие в ближайшем здании или подземном переходе. При обнаружении частей разбитого БПЛА не следует их трогать.
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