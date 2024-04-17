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Происшествия 17 апреля 2024 09:54

МЧС напомнило татарстанцам, как следует вести себя при атаке БПЛА

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Опубликована памятка о том, какие действия гражданам следует предпринимать в случае атаки БПЛА. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В ней указано, что если в момент атаки вы находитесь в здании, следует по возможности спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг, при этом не используя лифт.

Находясь в квартире, надлежит найти место без окон между несущих стен. Как правило – это ванная комната. Нужно сесть на пол и держаться подальше от окон.

Если вы находитесь на улице, нужно поискать укрытие в ближайшем здании или подземном переходе. При обнаружении частей разбитого БПЛА не следует их трогать.

#беспилотник
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