МЧС напомнило татарстанцам, что купаться в водоемах еще рано

Водоемы республики еще не прогрелись для купания, предупреждает жителей Татарстана МЧС. Безопасная температура для купания для взрослых составляет 18-20 градусов, а для детей – не менее 25, напоминает главный госинспектор по маломерным судам РТ Денис Мокеев. При купании в холодной воде может произойти переохлаждение, судороги, обострение хронических заболеваний, спазмы сосудов головного мозга, проблемы с сердечно-сосудистой системой, добавил он.

В ГУ МЧС России по РТ напомнили, что купальный сезон откроется 1 июня. До этого времени от купания в водоемах необходимо воздержаться.