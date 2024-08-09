МЧС напомнило о выплатах тем, кого затронул режим ЧС федерального характера

МЧС России информирует о доступных выплатах для жителей приграничных районов Курской области, пострадавших в результате введения режима ЧС федерального характера. Сегодня он был введен в связи с ситуацией в Курской областипередает РИА Новости.

Жители могут получить единовременную материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. При частичной утрате имущества первой необходимости предусмотрена выплата в 75 тысяч рублей, а при полной утрате - 150 тысяч рублей.

В случае гибели человека его родственникам полагается выплата в размере 1,5 миллиона рублей. Пострадавшим, получившим средний или тяжкий вред здоровью, выплатят по 600 тысяч рублей, а при легком вреде здоровью - 300 тысяч рублей.