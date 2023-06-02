МЧС напомнило о правилах безопасности в надвигающуюся непогоду в Татарстане

Сегодня в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений.

С 16 часов до 9 утра 3 июня на территории республики ожидаются грозы, сильный ветер порывами до 24 м/с, ливни и град.

В ГУ МЧС России по РТ напомнили, что в случае ухудшения погодных условий не следует находиться рядом с линиями электропередачи, лучше держаться на расстоянии от карнизов, витрин и рекламных баннеров, а также избегать нахождения вблизи старых деревьев и не парковать рядом с ними транспорт.

Владельцам маломерных судов перед выходом на воду следует учитывать прогноз погоды и обратить особое внимание на ограничения, связанные с силой ветра и высотой волны.