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МЧС напомнило о правилах безопасности в надвигающуюся непогоду в Татарстане
Сегодня в Татарстане было объявлено штормовое предупреждение о комплексе метеорологических явлений.
С 16 часов до 9 утра 3 июня на территории республики ожидаются грозы, сильный ветер порывами до 24 м/с, ливни и град.
В ГУ МЧС России по РТ напомнили, что в случае ухудшения погодных условий не следует находиться рядом с линиями электропередачи, лучше держаться на расстоянии от карнизов, витрин и рекламных баннеров, а также избегать нахождения вблизи старых деревьев и не парковать рядом с ними транспорт.
Владельцам маломерных судов перед выходом на воду следует учитывать прогноз погоды и обратить особое внимание на ограничения, связанные с силой ветра и высотой волны.
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