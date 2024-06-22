МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в грядущую непогоду

ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» выпустило штормовое предупреждение о комплексе опасных метеорологических явлений.

В течение ближайших 1-3 часов, до конца дня 22 июня, а также ночью и утром 23 июня 2024 года ожидается прохождение активных атмосферных фронтов. Преимущественно в восточной части республики прогнозируются грозы, шквалистый ветер 15-20 м/с, местами до 24 м/с, сильные дожди и ливни. Локально возможен град.

Главное управление МЧС России по РТ выпустило ряд рекомендаций. Владельцам маломерных судов следует воздержаться от выхода на воду, иметь при себе средства спасения, связи и навигации, избегать одиночного рыболовства. Водителям рекомендуется по возможности отложить поездки за пределы населенных пунктов и строго соблюдать ПДД.

Всем жителям рекомендуется убрать незакрепленные предметы с балконов и дворов, плотно закрыть окна. Следует избегать нахождения вблизи карнизов, рекламных щитов, деревьев и не парковать автомобили под навесами и деревьями. При сильном ветре лучше укрыться в здании.

Во время грозы необходимо избегать высоких отдельно стоящих объектов. Для предотвращения пожаров рекомендуется оборудовать дома молниеотводами. Важно помнить об опасности поражения электрическим разрядом при нахождении в радиусе 1 метра от удара молнии, а также на сырой земле или в воде.