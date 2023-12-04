МЧС напомнили татарстанцам о мерах безопасности в грядущие морозы

От УГМС РТ поступило штормовое предупреждение об установлении аномально-холодной погоды.

5-6 декабря ожидается сильный ветер до 17м/с, метель.

С 7 по 13 декабря в Татарстане ожидается резкое снижение температуры воздуха. Ночью температура опустится до – 34 градусов, а днем будет держаться в районе -25 градусов. В связи с резким похолоданием в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ рекомендовали татарстанцам соблюдать меры осторожности.

Так, жителям республики настоятельно рекомендуют отменить выезды на личном автотранспорте за пределы населённого пункта без острой необходимости: на природу, в лес, на рыбалку и так далее.

Следует исключить случаи нахождения детей на улице без взрослых, позаботиться об утеплении квартир и подъездов и не допускать перекала печей и использования самодельных обогревательных приборов, чтобы избежать пожаров. Также не стоит пользоваться газовыми плитами для обогрева помещения.

Важно помнить, что для того, чтобы избежать обморожения, следует не мокнуть и не мерзнуть на улице, хорошо питаться и тепло одеваться. Одежду рекомендуется выбрать многослойную, не стесняющую движения.

При наличии неблагоприятных условий, вроде усталости, болезни, истощения, травм, тесной обуви и одежды, лучше не выходить на открытый воздух.

Не принимайте спиртные напитки, так как опьянение, даже незначительное, подавляет волю, способствует усилению сонливости и охлаждению организма. Алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к потерям тепла. Никотин также ухудшает циркуляцию крови.