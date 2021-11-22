МЧС напоминает жителям Татарстана о мерах безопасности в метель

По прогнозам синоптиков, вечером в понедельник, 22 ноября, а также ночью и утром 23 ноября на территории Татарстана ожидаются метель с ухудшением видимости и сильный ветер порывами до 20 м/с.

В МЧС Татарстана напоминают жителям и гостям республики, что в метель и при сильном ветре нужно быть предельно аккуратными. Желательно воздержаться от выхода из дома. На улице не стоит находиться под билбордами и линиями электропередачи. Дома плотно закрыть окна, а с балконов убрать предметы, которые при сильном ветре могу выпасть наружу.

Водителям лучше отложить поездки за пределы населенных пунктов. На дороге выбирать безопасную скорость, избегая резких маневров. Перед поездкой стоит проверить исправность авто и зарядить мобильники, а также взять с собой теплые вещи.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 112. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

