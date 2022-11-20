МЧС напоминает жителям РТ о правилах безопасности перед надвигающимся туманом

По прогнозам синоптиков, сегодня поздно вечером и завтра утром на территории Татарстана ожидается туман. В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что туман представляет особую опасность для водителей: во время движения лучше избегать лишних перестроений, обгонов и опережений.

Увеличьте дистанцию между авто, а также рекомендуется снизить скорость и избегать резких торможений. В пресс-службе ведомства также напоминают, что большинство ДТП во время тумана происходит с движущимися впереди автомобилями.

В случае любой беды вы можете обращаться по единому номеру вызова экстренных служб 112.