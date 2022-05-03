МЧС напоминает жителям РТ о мерах предосторожности в надвигающуюся грозу

По прогнозам синоптиков, завтра, 4 мая, днём и вечером на территории республики ожидаются сильный дождь, гроза, местами град. В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают об основных мерах безопасности при непогоде.

При сильном ветре рекомендуется остаться в помещении, плотно закрыв окна и двери. На улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Не подходите к крупным деревьям и не оставляйте авто рядом с ними.

Если во время грозы вы ехали на велосипеде или мотоцикле, то лучше всего остановить движение и переждать непогоду в 30 метрах от транспортного средства. Если же гроза застала вас за рулем, советуют также остановиться, закрыть окна и переждать ненастье.

На открытой местности во время грозы рекомендуется по возможности лечь на землю в низине. Держитесь подальше от любых водоёмов, потому что вода – хороший проводник. Если есть возможность, откажитесь от дальних поездок.