МЧС напоминает жителям РТ, как следует себя вести во время метели и гололедицы

По прогнозам синоптиков, с вечера 3 декабря до 4 декабря в Татарстане местами ожидаются метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер, туман, а также сильная гололедица на дорогах.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что при сильной метели выходить из дома нужно лишь в исключительных случаях. Перед выходом сообщите близким, куда вы идете и когда вернетесь. На авто следует ездить только по большим дорогам и шоссе. Если вы заблудились пешком за пределами города – зайдите в ближайший дом, уточните ваше место нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели.

Водителям перед дальней поездкой следует проверить техсостояние авто и собрать с собой аварийный комплект: зарядка для телефона, теплая одежда и одеяло, небольшая лопата, ручной фонарь и батарейки, аптечка, еда и питье, топор и пила, а также зажигалку, мини-печку и котелок.

При сильном ветре на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередачи. Не паркуйте авто рядом с крупными деревьями. Дома закройте плотно окна и двери.

Во время гололедицы увеличьте дистанцию между машинами, чтобы избежать внезапных торможений. Пешеходам также следует быть особенно осторожными на улице, особенно при переходе дороги.