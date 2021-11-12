МЧС напоминает жителям РТ, что делать во время сильной метели и гололедице на дорогах

По прогнозам синоптиков, вечером 12 ноября и весь день 13 ноября на территории республики местами ожидаются сильный снег ночью, днем метель с ухудшением видимости до 1-2 км, а также гололедица и снежная каша на дорогах.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают об основных правилах безопасности при непогоде.

Во время сильной метели по возможности не выходите из зданий, особенно в одиночку. На автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. Если вы потерялись вне населенного пункта пешком, зайдите в первый попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели.

Если после метели вы оказались заблокированным в помещении из-за сильных заносов, без паники выясните, не можете ли вы выбраться самостоятельно. Если самостоятельно справиться не удается, попытайтесь связаться со спасательными подразделениями.

Всем водителям, особенно тем, кто планирует дальние поездки, настоятельно рекомендуют перед выходом перепроверить состояние своего авто: проверить наличие насоса, домкрата, буксировочного троса и баллонного ключа, подготовить аварийный набор и комплект из аптечки, еды, питья, зажигалки и прочего.

Перед поездкой сообщите членам семьи или друзьям маршрут следования и примерное время вашего возвращения. Если случилась поломка на трассе – наберите номер экстренных оперативных служб 101 и сообщите о своей проблеме. Постарайтесь запастись дровами, при их отсутствии можно жечь горючие материалы.