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Руc Тат
Происшествия 11 октября 2023 13:08

МЧС напоминает татарстанцам об осторожности в предстоящую непогоду

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Согласно прогнозу синоптиков в Татарстане завтра ожидается сильный ветер порывами до 24 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ведомство напоминает, что при усилении ветра смертельно опасно прятаться от непогоды под рекламными щитами, находится рядом с дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи.

Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей. Непогоду лучше переждать в подъезде дома или в подземном переходе.

#непогода в татарстане
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