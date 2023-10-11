Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МЧС напоминает татарстанцам об осторожности в предстоящую непогоду
Согласно прогнозу синоптиков в Татарстане завтра ожидается сильный ветер порывами до 24 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ведомство напоминает, что при усилении ветра смертельно опасно прятаться от непогоды под рекламными щитами, находится рядом с дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи.
Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей. Непогоду лучше переждать в подъезде дома или в подземном переходе.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников