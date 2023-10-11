МЧС напоминает татарстанцам об осторожности в предстоящую непогоду

Согласно прогнозу синоптиков в Татарстане завтра ожидается сильный ветер порывами до 24 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ведомство напоминает, что при усилении ветра смертельно опасно прятаться от непогоды под рекламными щитами, находится рядом с дорожными знаками, деревьями и линиями электропередачи.

Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра детей. Непогоду лучше переждать в подъезде дома или в подземном переходе.