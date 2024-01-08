МЧС напоминает татарстанцам о правилах пожарной безопасности в морозную погоду

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

УГМС РТ прогнозирует, что в ночь и утро 9 января 2024 года на территории республики температура воздуха может опуститься до -25…-30˚.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ жителям Татарстана напомнили, что в такую погоду особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в постели.

Важно не оставлять детей без присморта, обучить их основам пожарной безопасности, при пожаре не прятаться, а попытаться бежать.

Не следует пользоваться поврежденной электропроводкой и перегружать электросеть, следует быть осторожными при использовании электрообогревателей.

Не следует также оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы (даже зарядку для телефона), газовое оборудование и отопительные печи.