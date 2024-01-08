Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МЧС напоминает татарстанцам о правилах пожарной безопасности в морозную погоду
УГМС РТ прогнозирует, что в ночь и утро 9 января 2024 года на территории республики температура воздуха может опуститься до -25…-30˚.
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ жителям Татарстана напомнили, что в такую погоду особенно важно соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в постели.
Важно не оставлять детей без присморта, обучить их основам пожарной безопасности, при пожаре не прятаться, а попытаться бежать.
Не следует пользоваться поврежденной электропроводкой и перегружать электросеть, следует быть осторожными при использовании электрообогревателей.
Не следует также оставлять без присмотра включенные электробытовые приборы (даже зарядку для телефона), газовое оборудование и отопительные печи.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников