МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в предстоящее похолодание

По прогнозу УГМС РТ ночью и утром 8 января на территории Республики Татарстан местами ожидается понижение температуры до -33 градусов.

Главное управление МЧС России по РТ напоминает, что следует тепло одеваться, а по возможности, вообще не выходить на улицу.

На морозе нужно стараться не стоять, постоянно двигайться. Дышать медленно, неглубоко и желательно, носом.

Придя с мороза домой, не следует сразу пить горячий чай и принимать душ или ванну - может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Нужно дать организму адаптироваться в течение 20-30 минут.

Чтобы не допустить пожара, следует пользоваться только исправными электрообогревателями заводского производства, не использовать газовую плиту для обогрева, следить за печью.

МЧС рекомендует установить в доме автономный дымовой пожарный извещатель, желательно в каждой комнате, который вовремя среагирует на дым, даст громкий сигнал и шанс на спасение в случае пожара.