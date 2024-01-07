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МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в предстоящее похолодание
По прогнозу УГМС РТ ночью и утром 8 января на территории Республики Татарстан местами ожидается понижение температуры до -33 градусов.
Главное управление МЧС России по РТ напоминает, что следует тепло одеваться, а по возможности, вообще не выходить на улицу.
На морозе нужно стараться не стоять, постоянно двигайться. Дышать медленно, неглубоко и желательно, носом.
Придя с мороза домой, не следует сразу пить горячий чай и принимать душ или ванну - может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Нужно дать организму адаптироваться в течение 20-30 минут.
Чтобы не допустить пожара, следует пользоваться только исправными электрообогревателями заводского производства, не использовать газовую плиту для обогрева, следить за печью.
МЧС рекомендует установить в доме автономный дымовой пожарный извещатель, желательно в каждой комнате, который вовремя среагирует на дым, даст громкий сигнал и шанс на спасение в случае пожара.
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