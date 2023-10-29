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МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности в гололед и метель в предстоящие сутки
По прогнозу метеорологов, с вечера воскресенья, 29 октября, до вечера понедельника, 30 октября, в Татарстане местами ожидаются гололед, туман, а также сильный ветер порывами до 15 м/с, метель, на дорогах гололедица.
В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают об основных мерах безопасности в непогоду. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия. Пешеходам рекомендуют соблюдать осторожность при передвижении пешком и переходе проезжей части.
Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укреплённых конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб 112.
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